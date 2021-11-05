Safiye Soyman'ın Deniz Seki paylaşımı çok konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde estetik itirafıyla gündeme gelen Safiye Soyman'ın meslektaşı Deniz Seki ile verdiği bir pozu sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri yüzlerini pürüzsüzleştirmek için filtre uygulayan ikiliyi tanımakta güçlük çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan sanatçı Safiye Soyman, katıldığı bir ödül töreninde arkadaşı Deniz Seki ile bir araya geldi.

Seki ile verdiği pozu sevenleriyle de paylaşan Soyman'ın meslektaşı ve kendi yüzünü pürüzsüzleştirmek için uyguladığı filtre olay oldu. Takipçileri, ikiliyi tanımakta güçlük çekti.



"BENİ DİNLEDİ"



Ayrıca Safiye Soyman, birkaç gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Seda Sayan, olayın perde arkasını anlattı.



Sayan, "Zaten Miami çok sıcak. Safiye menopozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. ‘Hemen şunları küçülttür. Ağzıma girecek, kocaman kocaman’ dedim. Safiye beni dinledi" ifadelerini kullandı.





ESTETİK İDDİALARINA SON NOKTA!



Öte yandan geçtiğimiz akşam Antalya'da sahneye çıkan Seki, yüzündeki şişlikle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı ileri sürülmüştü.

Çıkan haberlerin ardından 2. Sayfa'ya açıklama yapan Deniz Seki, "Hiçbir şey yaptırmadım! Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var, onunla uğraşıyorum" demişti.