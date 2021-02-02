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Safiye Soyman'dan çok konuşulacak açıklama! '13 yaşında evlendirildim ve...'
13 yaşında evlendirilen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, UçanKuş TV’de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programında, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı.
Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna yanıt verdi.