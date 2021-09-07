Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan safer ayı hakkındaki aramalar arttı. Safer ayını ibadetlerle geçirmek isteyenlerin dua ne namaz araştırması dışında bu ayın anlamı, önemi ve faziletleri de merak konusu oldu. Vatandaşlar diyanete göre safer ayı nedir, safer ayı ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Safer ayı 2021 hakkında merak edilenlerin detayları…

Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer ayı aramaları yoğunlaştı. Muharrem ayı bugün sona eriyor. Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayının ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Peki, Safer ayı nedir, safer ayı ne zaman başlıyor 2021? Safer ayının önemi, anlamı ve fazileti!

Safer ayı nedir, ne demek?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayı 2021 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 8 Eylül safer ayı olarak idrak edilecek.

Safer ayının önemi ve fazileti

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).