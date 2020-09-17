Safer ayı ne zaman? Safer ayı ibadetleri nelerdir, safer ayında hangi dualar okunur? Safer ayı 2020…

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, Safer ayı başlıyor. Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı Cahiliye dönemi uğursuz olarak tanımlanmış ve bu ayda birçok bela musibetin meydana geldiğine inanılmıştır. Peki Sefer ayı 2020 ne zaman başlıyor? Safer ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Muharrem ayının sona ermesinin ardından, idrak edilecek safer ayı hakkında araştırmalar arttı. Safer ayı ne zaman sorusu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimine göre, Safer ayı 18 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında idrak edilecek. Bu ay ibadetlerini yerine getirmek ve manevi olarak huzura kavuşmak isteyen vatandaşlar, Safer ayı dualarını ve ibadetlerini araştırıyor. Öte yandan Cahiliye döneminde bela ayı olarak anılan Safer ayı ile ilgili Diyanet açıklama yapmış ve Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur, demiştir.

SAFER AYINDA İBADETLERİ

Safer ayına ait özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve duaların bu ayda da yapılması uygun görülmüştür.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak tövbe edilmesi, çokça istiğfar çekilmesi ve kaza namaz kılınması yeterlidir.

SAFER AYI DUASI

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!"

"Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!”

DİYANET’İN SAFER AYI AÇIKLAMASI

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)