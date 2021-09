Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşamba günü ne zaman, son Çarşamba namazı nasıl kılınır? Safer ayı duası ve namazı!

Safer ayının ne zaman biteceği Diyanet tarafından yayınlanan takvimde belirtiliyor. Muharrem ayından gelen Safer ayının son çarşambasının Ekim ayına tekabül ettiği biliniyor. Peki Safer ayının son çarşambası ne zaman? Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı duası ve namazı…

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR, SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek. Safer ayının son çarşambası da 6 Ekim.

SAFER AYI SON ÇARŞAMBA NAMAZI VE DUASI

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasına özel namaz kılınıyor.

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rekat namaz kılınması; bu namazda her rekatta bir Fatiha ve on bir İhlas-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavat-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir.

Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

Safer ayında neler yapılmalı: Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

Safer ayı duası:

Okunuşu: Bi'smi'llahir-rahmani'rrahîm E'ûzü bi'llahi min şerri haza'z-zamani ve este'îzu bihi min şürûri sairi'zzamani ve e'ûzu bi-celali vechike ve cemali kudsike en tücîranî mine'l-belai fî hazihi's-seneti ve kına min şerri ma-kadayte fîha ve ekrimna fî's-saferi ya ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hazihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selameti ve's-sa'adeti ve li-ehli beytî ve li-'akribaî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salatü ve'sselamu bi-rahmetike ya erhame'r-rahimîn. Allahümme ferricna bi-duhûli'ssaferi vahtim lena bi'l-hayri ve'z-zafer.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allah'a sığınıyorum. Senin celalin ve cemaline sığınıyorum. Bu yılın belalarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allah'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini kıl.

SEFER AYI NEDİR?

Safer ayı, kamerî ya da hicrî takvim kapsamında Muharrem ayından sonra gelmekte olan ikinci ayı ifade eder. Safer ayının uğursuz sayıldığı ve bu ay içinde belaların ve musibetlerin fazlaca meydana geldiği biçiminde bir anlayış Cahiliye dönemi içerisinde görülmüştür. Ancak bu düşüncenin dinimiz içerisinde herhangi bir hükmü yoktur. Bu sebepten dolayı sefer ayı için bu tarz olan bir anlayış hurafe sayılmaktadır. Sefer ayın diğer başka aylardan herhangi bir farkı bulunmaz. Hz. Peygamber (s.A.S.) böyle bir anlayışı kesin bir dil ile reddetmiştir ve "Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur.