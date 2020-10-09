Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020, son günü okunacak dua, yapılacak ibadetler nelerdir? (Safer ayı 2020)

Hicri aylardan biri olan sefer ayının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muharrem ayının sona ermesinin ardından, idrak edilen safer ayının son çarşambasını dualarla ibadetler geçirmek isteyenler, Safer ayının son çarşambası ne zaman, diye soruyor. İbadetlerini yerine getirmek ve manevi olarak huzura kavuşmak isteyen vatandaşlar için Safer ayının son gününde okunacak dua ve yapılacak ibadetleri de derledik…

Sefer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı son Çarşamba okunacak dua ve ibadetler nelerdir? Müslümanlar. hicri aylardan biri olan sefer ayının son çarşambasında yapılacak ibadetler ve duaları araştırıyor. Safer ayı 2020…

SEFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek.

Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü ise 14 Ekim'de idrak edilecek.

SEFER AYI İBADETLERİ NELERDİR, SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI YAPILACAK İBADETLER?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SEFER AYI DUASI

Okunuşu: Bi’smi’llahir-rahmani’rrahîm E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’zzamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’sselâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’ssaferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.

Türkçe anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini kıl