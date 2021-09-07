Safer ayı ilk çarşamba namazı! Safer ayı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Safer ayında yapılacak ibadetler ve ilk çarşamba namazı kılınışı!

Safer ayı ilk çarşamba namazı nasıl kılınır? Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayı, yarın başlıyor. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında yapılacak ibadetler ise şimdiden yoğun bir şekilde aranıyor. Safer ayını karşılamak isteyenler Müslümanlar Safer ayının ilk çarşamba namazını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Peki, Safer ayı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Safer ayında yapılacak ibadetler ve ilk çarşamba namazı kılınışı!

Safer ayına az bir süre kala bu ayda yapılacak ibadetler hakkındaki aramalar arttı. Safer ayı bu yıl 8 Eylül’de idrak edilecek. Cahiliye döneminde uğursuzluk ve hastalık ayı olarak tanımlanan Safer ayında Müslümanlar bol bol dua edip, ibadetlerini yerine getirecek. Safer ayı ilk çarşamba namazı da bu nedenle en çok sorgulanan ibadetler arasında yer alıyor. Peki Safer ayı ilk çarşamba namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir? İşte Safer ayında yapılacak ibadetler ve ilk çarşamba namazı kılınışı, okunacak dualar…

7 Eylül Salı yani bugün akşam namazından sonra Safer ayının ilk çarşamba gecesi idrak edilecek. Biz de günün anlamına özel olarak Safer ayının ilk çarşamba namazı kılmak isteyenler için Safer ayı ilk çarşamba namazı kılınışı ve okunacak duaları derledik.

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA NAMAZI NASIL KILINIR, NE ZAMAN?

Safer ayının ilk çarşamba namazı, 7 Eylül 2021 Salı gününü 8'ine bağlayan gece kılınır.

Müslümanlar, sabah namazından (imsaktan) önce 4 rekat nafile namaz kılar.

Safer ayı ilk çarşamba namazında her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi, 1 Felak Suresi, 1 kere de Nas Suresi okunup selam verilir. İşte Safer ayı ilk çarşamba namazı kılınışı...

SAFER AYI İLK ÇARŞAMBA NAMAZININ KILINIŞI

1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.