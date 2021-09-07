Safer ayı duası! Safer ayı ibadetleri nelerdir? Safer ayında edilecek dualar, okunacak zikirler, çekilecek safer ayı tesbihleri!

Safer ayı 8 Eylül’de başlıyor. Muharrem ayından sonraki gelen ikinci ay Safer ayı nedeniyle Müslümanların Safer ayı namazı, duaları, zikirleri ve teşbihleri de araştırılmaya başlandı. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler Safer ayı ile ilgili arama motorlarına yöneldi. İşte Safer ayında edilecek dualar, okunacak zikirler, çekilecek tesbihler…

Muharrem ayının bitmesiyle Safer ayı başlayacak. Safer ayı boyunca yapılacak ibadetler, dualar kılınacak namazlar, okunacak zikirler, çekilecek tesbihler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Safer ayı ibadetleri nelerdir? İşte Safer ayında edilecek dualar, okunacak zikirler, çekilecek safer ayı tesbihleri!

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYI ZİKİRLERİ

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

”Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”

Anlamı:

“Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM”

Anlamı:

"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

“Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”