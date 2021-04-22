SafeMars, internette viral hale geldi. Yeni kripto para birimlerinden biri olan SafeMars hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Safe Mars Coin nedir? Safemars coin hakkında merak edilenler…

Bitcoin ile başlayan kripto para endüstrisi deyim yerindeyse patladı. Kripto piyasaları yatırımcıların markajına girdi. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Doge fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para birimlerinin büyük ilgi toplaması SafeMoon gibi yeni kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesine neden oldu. SafeMars kripto parası ve SafeMars kripto satın alma konusu hakkında merak edilenler…

SAFEMARS NEDİR?

SafeMars web sitesine göre, Safemars kendi kendini yöneten bir likidite ve getiri oluşturma prosedürü veya protokolüdür. Tüm kullanıcı işlemlerine% 4 vergi uygular. Bunun% 2'si SAFEMARS sahiplerine dağıtılır. SafeMars Coin Fiyatı 0,0000008877 $ seviyesinde seyir ediyor.

Temel olarak, SafeMars kripto, piyasada talep yaratmaya yardımcı olan kriptolarına sahip oldukları için kullanıcılarını ödüllendirir. Kalan yüzde 2 lik pay tekrar likidite havuzuna eklenir. Bununla birlikte, SafeMars gibi yeni kripto para birimlerine yatırım yapmanın, özellikle nispeten yeni kripto para birimleri söz konusu olduğunda, kripto piyasası oldukça değişken olduğundan tehlikeli olabilir. Dolayısıyla yeni kriptoya yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapılmalı.

SAFEMARS COİN NASIL ALINIR?

Uygulamayı, Trust Wallet'ı veya başka bir kripto cüzdanı indirin.

Trust kripto cüzdanında BNB veya BSC satın alın.

En alttaki DApps sekmesine gidin ve PancakeSwap'i bulun.

iPhone kullanıcılarının güven tarayıcısını etkinleştirmesi ve ardından tarayıcı sekmesini kullanması gerekebilir.

Mobil cihazınızda değilseniz web sitemizdeki HEMEN SATIN AL butonuna da tıklayabilirsiniz.

"Bir para birimi seçin" i tıklayın ve bunu - 0x3ad9594151886ce8538c1ff615efa2385a8c3a88 sözleşme adresini arama alanına girin ve SafeMars Coin'i bulun. Sonrasında satın almak istediğiniz miktarı belirleyin ve takas düğmesine basın.