30 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.123 0.00 EURO 9,1260 -0.58
USD 7,7740 -0.54 ALTIN 472,810 -0.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şafak vakti helikopter destekli operasyon

İHA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 7:10 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 7:23

Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Polis helikopteri ise yapılan eş zamanlı baskınlar sırasında operasyona havadan destek verdi.

ETİKETLER

adana uyuşturucu operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.