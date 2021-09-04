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Şafak Sezer'den Miralem Pjanic'e 'Kolpaçino' teklifi!
Komedi türündeki 'Kolpaçino' serisinin senaristi ve başrol oyuncusu olan Şafak Sezer, Beşiktaş'a transfer olan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic hakkında konuştu.
Şafak Sezer, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yediğini ifade eden 51 yaşındaki komedyen, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.