Şafak Özbir Akusta kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirmesinin ardından eşi Şafak Özbir Akusta merak ediliyor. Şafak Özbir Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin"açıklamasını yapmıştı. Şafak Özbir Akusta kimdir? Şafak Özbir kaç yaşında? İşte Şafak Özbir'in biyografisi...
ŞAFAK ÖZBİR KİMDİR?
Şafak Özbir, Esra Erol'un görümcesi olarak biliniyor. Özbir, İdris Özbir’in kızıdır. İş adamı Esra Erol'un eşi Ali Özbir‘in kız kardeşidir. Şafak Özbir 03 Haziran 2016 tarihinde ünlü oyuncu Mesut Akusta ile evlenmiştir. Şafak Özbir baba tarafından aslen Kars’lıdır.