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Şafak Özbir Akusta kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir kaç yaşında ve nereli?

Şafak Özbir Akusta kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir kaç yaşında ve nereli?