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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken için kesenin ağzını açtı!
Ece Erken’le olaylı ilişkisinde devam eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kesenin ağzını açtı. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, Beykoz’da 300 metrekarelik daire aldığı ve burada Erken ve oğlu Eymen ile birlikte yaşayacağı iddia edildi.
Olaylı aşklarında geçtiğimiz aylarda yeniden devam kararı alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken'in, evlilik yolunda ilk adımı attığı konuşuluyor.