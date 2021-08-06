Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Sadri Şensoy kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." denildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Peki, Sadri Şensoy kimdir? Yeni MEB bakan yardımcılarından Dr. Sadri Şensoy nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Sadri Şensoy kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden aldı.

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde çalıştı.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal yöntemler çalışma alanıdır.

Üniversitede görev yaptığı süre içinde Dinamik, Mukavemet, Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Matematiği derslerini verdi.

TÜBİTAK’ın öğretim elemanları için düzenlediği Matematik Yaz Okullarına katıldı.

Üniversitede Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

1997 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezini kurdu ve 2002 yılına kadar Merkez Müdürlüğünü yürüttü.

2000-2002 yılları arası Zonguldak Kent Konseyi Eğitim Komisyonunda görev yaptı.

1998-2005 yılları arasında TED Zonguldak Şubesinde Başkan Yardımcılığı ve TED Zonguldak Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1999 yılında TED Zonguldak Kolejliler Spor Kulübü kurucu başkanı oldu ve 2002 yılına kadar bu görevini devam ettirdi.

2003-2005 yılları arasında TED Genel Merkezi Zonguldak Temsilciliği ve TED Genel Merkezi Kurultay Üyeliği görevlerini yaptı.

2017 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılarak ÖSYM’ye Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak atandı.

ÖSYM’de görev yaptığı süre zarfında;

ÖSYM sınavlarına ait değerlendirme raporlarını hazırlayan ekip içerisinde yer aldı.

ÖSYM’de ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi için kurulan Danışma Kurulunda görev yaptı.

Soru hazırlama ve bilimsel denetim, sınav hazırlama ve baskı süreçlerinin güvenliği, iyileştirilmesi ve yönergelerinin hazırlanması çalışmalarında bulundu.

ÖSYM’de Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı için “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi” sertifikası alma sürecinde Entegre Yönetim Sistemleri Temsilcisi olarak görev yaptı.

2018 yılı Eylül ayında Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunda görev aldı.

2019 yılı Ağustos ayında PISA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/288 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

2019 yılı Eylül ayında Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) Genel Kurul Üyeliğine seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince Dr. Sadri Şensoy atandı Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.