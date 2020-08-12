Sadık Bigat kimdir? Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Bigat'ın, bugün defnedileceği belirtildi. Acı haberin ardından Sadık Bigat hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Sadık Bigat kimdir, kaç yaşındaydı? Sadık Bigat neden öldü? İşte Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hakkında merak edilenler...

Ünlü oyuncu Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. 2 gündür oğlu Sadık Bigat'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran ünlü sanatçı Hümeyra'nın, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı belirtildi. Acı haberin ardından Sadık Bigat neden öldü? Sadık Bigat kimdir, kaç yaşındaydı? soruları araştırılıyor. İşte Sadık Bigat'ın hayatı...

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hümeyra'nın 1972'de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hümeyra'nın oğlu Bigat, 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.

Sanatçı Hümeyra, 1972'de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.

HÜMEYRA KİMDİR?

Hümeyra Akbay 15 Ekim 1947'de istanbul 'da dünyaya geldi. 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.

Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.