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Sadece kılıçların değeri 2,5 milyon lira! Hepsi Bataklık Operasyonu'nda ele geçirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan 'Bataklık' kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.