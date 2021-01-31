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Şadan Gökovalı vefat etti

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 18:00 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 18:02

Gazeteci, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı 82 yaşında vefat etti.


Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Gökovalı, yaşamını yitirdi.
 
Gökovalı'nın cenazesinin Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka  Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
 
Prof. Dr. Şadan Gökovalı
 
 "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu  olan ve şair, yazar, eğitimci, rehber gibi kimlikleri de bulunan Prof. Dr.  Gökovalı, 1939 yılında Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu.
 
İzmir'de yayınlanan Ege Ekspres gazetesinde 1959 tarihinde başladığı  profesyonel gazeteciliği, TRT'de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra  Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başladı. Profesyonel  Ülkesel Rehber oldu.
 
Gökovalı, 2002 yılında profesör oldu, Ege Üniversitesinden sonra Yaşar  Üniversitesinde de öğretim üyeliği yaptı.

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Gazeteci Prof. Dr. Şadan Gökovalı yazar
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