Bugün Sadakatsiz dizisi var mı, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Sadakatsiz yeni sezonu merakla bekleniyor. Eylül ayının gelmesi ile birlikte yeni sezon dizileri başladı. Diziler yaz tatili sonrası yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelince Sadakatsiz dizisinin hayranları da araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte detaylar…

Sadakatsiz'in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsünün başrolünde yer alan, Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, bu akşam Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz bugün başlıyor mu?

SADAKATSİZ YENİ SEZON VAR MI?

Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm 29 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Bu akşam yeni dizi Yargı'nın tekrar bölümü ekrana gelecek.

Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük ilgi görmeye başladı. En son İspanya'ya satılan dizinin yurt dışı dönüşlerinin de olumlu olması ikinci sezonu daha da önemli yaptı.