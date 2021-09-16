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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz yeni bölüm ayın kaçında yayınlanacak?
16 Eylül 2021 Perşembe - 12:30 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 12:30
Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği, ekrana gelen her bölümü ile çok izlenen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Sezon tanıtımının duyurulmasının ardından Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz yeni bölüm ayın kaçında yayınlanacak? Sorularına yanıt aranamaya başlandı. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz yeni bölüm ayın kaçında yayınlanacak?
Sadakatsiz yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Asya, Volkan ve Derin üçgenindeki ilişkilerin bambaşka bir hale dönüştüğünü anlatan tanıtım sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. Öte yandan Derin’in tekerlekli sandalyedeki hali şok etkisi yarattı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?
22 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak dizinin sezon tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.
Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü ile 22 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D’de başlıyor...
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!