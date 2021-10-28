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Sadakatsiz yeni bölümü ile yine çok izlendi!

28 Ekim 2021 Perşembe - 14:50 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 14:50

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, önceki akşam (27 Ekim) yeni bölümü ile ekrana geldi.


Sadakatsiz’in yayınlanan 36’ıncı bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 6.70 reyting ve 17.85 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.
 
Sadakatsiz sosyal medyada da büyük ilgi gördü…
 
Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Dizi, tüm gece boyunca TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. “Volkan” sosyal medya da en çok konuşulan karakter olurken, Aras ve Asya yakınlaşması da oldukça ilgi gördü.
 
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar,  utlunur Lafçı,  Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç  yer alıyor.
 
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de…
 
 
Volkan, fena dağıldı!
 
 
 
 
Aras’ın öpücüğü Asya’nın kafasını karıştırdı!
 

Geceye damga vuran final sahnesi

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