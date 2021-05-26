Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Bugün Sadakatsiz var mı, final mi yaptı? Sadakatsiz bu hafta neden yok?

Sadakatsiz bu akşam var mı, bugün yok mu? Sadakatsiz hayranları arama motorları üzerinden hayranı oldukları dizinin 31. Bölümünün olup olmadığını sorguluyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında olmaya devam ediliyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Kanal D’nin bu akşamki yayın akışında yer almayınca, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz dizisinin 31. Bölümünde Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki sürpriz gelişme olacak. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizi bugün, bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Med Yapım konuyla ilgil açıklama yaptı. Size daha iyi bir sezon finali sunmak için 1 hafta daha izin istiyoruz. #Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba akşamı bomba gibi bir sezon finali ile KanalD'de!" açıklaması yapıldı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM (31. BÖLÜM NE ZAMAN)?

Sadakatsiz, 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

video</a> player" width="560">

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!