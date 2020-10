Sadakatsiz tekrarı ne zaman? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Kanal D, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan dizisi Sadakatsiz ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisi hikayesi, oyuncu kadrosu ile daha ilk bölümü ile izleyicinin gönlünde taht kurdu. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizinin tekrarı bile internette araştırılan konuların başında geliyor.

Sadakatsiz’in ekrana gelen birinci bölümüne Asya’nın kocası Volkan’dan şüphelendiği, ihanetin izini sürdüğü sahneler ile yine kocası Volkan’ın yalanını ortaya çıkardığı ve ihaneti tam anlamıyla öğrenip tüm çevresi tarafından kandırıldığı sahneler damgasını vurdu.

SADAKATSİZ TEKRARI NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi 11 Ekim Pazar günü 16.15'te ekranlara gelecek. Diğer saatler ise şöyle,

12 Ekim Pazartesi, saat 20.00

14 Ekim Çarşamba, saat 00.15

14 Ekim Çarşamba saat 16.15

14 Ekim Çarşamba saat 20.00 (Yeni Bölüm)

14 Ekim Çarşamda saat 22. 45 (Yeni Bölüm tekrarı)

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz’in yayınlanan yeni tanıtımı da izleyicinin beğenisini kazandı ve sosyal medyada konuşuldu. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinin yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.

Cansu Dere - Asya Arslan

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir ’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.