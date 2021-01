Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D 'nin sevilen dizi si Sadakatsiz her bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta izleyici karşısına çarşamba akşamları çıkan Sadakatsiz bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almıyor. Peki, Sadakatsiz neden yayınlanmıyor? Bugün Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz ile ilgili merak edilenler...

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam Sadakatsiz tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünün finaline Derin’in Volkan’ın sakladığı ikinci cep telefonunu bulması damga vurmuştu.

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi bir hafta yayına ara verecek. Çarşamba akşamı ise tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde son zamanlarda Volkan'ın tuhaf davranışları ve sürekli bir bahaneyle Asya'nın yanına gitmesi, Derin'in dikkatini çekiyor. Bir süre sonra kafasında kurmaya başlayan Derin, içten içe huzursuz oluyor. Bu durumu fark eden Gönül, Volkan'ın peşine adamını takıyor ve takip ettiriyor. Volkan'ı takip eden kişi an be an Derin'e bilgi geçiyor. Ancak Volkan'ın ofiste bir telefonu daha olduğunu duyan Derin için ise film şimdi başlıyor. Volkan'ın ofisine giden ve eşyalarını karıştıran Derin, telefonu buluyor. Bir anda aklına Asya'nın yaşadıkları geliyor ve aynılarını yaşayacağını düşünüyor. Telefona bakan Derin, gördüklerinden sonra ise şok geçiriyor.