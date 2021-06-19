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Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den evlilik açıklaması

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Çetin, Çeşme tatilinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Sofia ile Yalıkavak'taki Miya Beach'te objektiflere takıldı.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den evlilik açıklaması Tarık Emir Çetin, "Çeşme'den Bodrum'a geldik. Buradan nereye bilemiyorum. Annem şu an Karadeniz'de, orayı gezmek en büyük hayalim. Prenses ile geziyor. Prensesin şimdi meşhur olması çok hoşuma gidiyor, ilk geldiği günü hatırlıyorum. Harika, herkesin emeği olan bir karavan oldu" dedi.
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