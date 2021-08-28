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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yaza veda paylaşımı
Yasakların kaldırılmasının ardından ünlü isimler tatil beldelerine akın etmişti. Yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı, bazı isimler işleri sebebiyle tatilini sonlandırırken, bazıları da tatilini uzatmayı tercih etti.
Son dönemin popüler oyuncularından olan Melis Sezen (24), Bodrum'daki tatil sezonunu bitirdi. Sezen, bu fotoğrafına, "Kapanış" notunu düştü.