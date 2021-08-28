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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yaza veda paylaşımı

Yasakların kaldırılmasının ardından ünlü isimler tatil beldelerine akın etmişti. Yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı, bazı isimler işleri sebebiyle tatilini sonlandırırken, bazıları da tatilini uzatmayı tercih etti.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yaza veda paylaşımı Son dönemin popüler oyuncularından olan Melis Sezen (24), Bodrum'daki tatil sezonunu bitirdi. Sezen, bu fotoğrafına, "Kapanış" notunu düştü.
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