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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kırmızı rujlu paylaşım!
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle tanınan oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem yaratıyor.Sezen, son olarak kırmızı rujuyla verdiği pozları yayınladı. Rol aldığı dizideki bir repliğe de gönderme yaptı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden Melis Sezen, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kırmızı rujunu sürüp çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, 'Sadakatsiz' dizisindeki bir sahneye de gönderme yaptı.