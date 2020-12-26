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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Allah kimseye böyle salaklık vermesin
Kanal D’nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de evli bir erkekle ilişki yaşayan 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen, kendisinin de ihanete uğradığını itiraf ederken, 'Derin' hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.
‘Sadakatsiz' dizisinde evli bir erkekle aşk yaşayıp hamile kalan, sevgilisi karısından boşandıktan sonra da onunla evlenen 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, hakkında merak edilenleri YouTube’da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' adlı programda anlattı.