ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Allah kimseye böyle salaklık vermesin

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Allah kimseye böyle salaklık vermesin

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de evli bir erkekle ilişki yaşayan 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen, kendisinin de ihanete uğradığını itiraf ederken, 'Derin' hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Allah kimseye böyle salaklık vermesin ‘Sadakatsiz' dizisinde evli bir erkekle aşk yaşayıp hamile kalan, sevgilisi karısından boşandıktan sonra da onunla evlenen 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, hakkında merak edilenleri YouTube’da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' adlı programda anlattı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.