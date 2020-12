Sadakatsiz'in 12. bölüm fragmanı yayında! Volkan'ı çıldırtan görüntü...

Her hafta Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren ve izleyenlerden tam not almayı başaran Sadakatsiz'in 23 Aralık Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde, Asya'nın evine gece yarısı saldırı düzenlenmesi damga vurdu. Derya'nın Volkan'ın teklifi ile Asya'nın görevden alınıp kendisinin başhekimlik yapılmasıyla ilgili düşünceleri ise sevilen dizinin son bölümünde çarpıcı gelişmelerden oldu. Başrollerinde Cansu Dere Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ve her hafta sosyal medyada trend olan Sadakatsiz'in son bölümünde Tekirdağ 'a döndüklerinden beri Volkan'ın sık sık Asya ile bir araya gelmesi ortalığı kızıştırırken, Gönül'ün Volkan'ı üstü kapalı tehdit etmesi izleyenlere merak dolu anlar yaşattı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Asya'dan intikam almak için Selçuk'u kullanan Volkan'ın yeni planı ekranlara gelecek. İşte Sadakatsiz dizisi 11. bölüm izleme ekranı ve son bölümdeki gelişmeler.