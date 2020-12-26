Sadakatsiz'in 12. bölüm fragmanı yayında! Volkan'ı çıldırtan görüntü...

Sadakatsiz'in 12. bölümü izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sadakatsizin 11. bölümünde Asya kar maskeli bir kişinin saldırısına uğramıştı. Sadakatsiz 12. Bölüm Fragmanı yayında. Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak? Peki saldırgan kim?...

Her hafta Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren ve izleyenlerden tam not almayı başaran Sadakatsiz'in 23 Aralık Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde, Asya'nın evine gece yarısı saldırı düzenlenmesi damga vurdu. Derya'nın Volkan'ın teklifi ile Asya'nın görevden alınıp kendisinin başhekimlik yapılmasıyla ilgili düşünceleri ise sevilen dizinin son bölümünde çarpıcı gelişmelerden oldu. Başrollerinde Cansu Dere Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ve her hafta sosyal medyada trend olan Sadakatsiz'in son bölümünde Tekirdağ 'a döndüklerinden beri Volkan'ın sık sık Asya ile bir araya gelmesi ortalığı kızıştırırken, Gönül'ün Volkan'ı üstü kapalı tehdit etmesi izleyenlere merak dolu anlar yaşattı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Asya'dan intikam almak için Selçuk'u kullanan Volkan'ın yeni planı ekranlara gelecek. İşte Sadakatsiz dizisi 11. bölüm izleme ekranı ve son bölümdeki gelişmeler.

SADAKATSİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin 11. bölümünde evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Heyecanlı anların ardından izleyenlerin gözü dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Sadakatsiz'in 12. bölüm fragmanı yayında. Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak?

DİZİNİN KONUSU

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt ’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...