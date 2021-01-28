Sadakatsiz'e veda etti! Eren Vurdem neden ayrıldı?

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de bir veda yaşandı. Eşini defalarca aldatmasıyla sosyal medyada çokça tepki çeken Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem, diziye veda etti. Eren Vurdem, veda mesajını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Peki, Eren Vurdem diziden neden ayrıldı?

Doctor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti. Vurdem vedasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ünlü oyuncu paylaşımında "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.

EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyicisi karşısına çıkıyor.