Sadakatsiz'e Cemal Hünal'dan sonra bomba bir transfer daha!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e Survivor'dan diskalifiye edilen ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın ardından bir bomba isim daha dahil oldu.
Sadakatsiz'e son olarak Didem karakteriyle hayat verecek olan ünlü oyuncu Aydan Taş, dahil oldu. Kamera karşısına ilk kez Organize İşler isimli film ile geçen Aydan Taş, 1982’de Bursa’da dünyaya geldi.
Bursa’da dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitiminden sonra önce Anadolu Üniversitesi’nde iktisat, daha sonra ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde işletme üzerine eğitim aldı. Kamera karşısına ilk kez Organize İşler isimli film ile geçti. 2008’de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli dizi ile yıldızı parladı.
2006’da Bir Demet Tiyatro isimli dizide rol aldı. Dizi, Mükremin Çıtır ve ailesinin yaşadıkları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Şebnem Sönmez, Erdal Tosun, Deniz Özerman gibi pek çok başarılı oyuncu yer aldı. 2008’da Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli dizide yer aldı. BKM Mutfak oyuncularının yazıp oynadığı ve komik tiplemelere sahip olan program, bie tiyatro sahnesinde oynandı. Programda Eser Yenenler, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Şahin Irmak, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Ersin Korkut gibi pek çok oyuncu yer aldı.
2011’de Aşağı Yukarı Yemişliler isimli dizide Aydan karakterini canlandırdı. Dizi, aynı mahallede yaşayan bir grup insanın yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. BKM Mutfak ekibinin senaryosunu yazdığı dizinin başrollerinde ise Büşra Pekin, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Gülhan Tekin, Burcu Gönder, Onur Buldu ve Şahin Irmak yer aldı. 2012’de Krem isimli dizide yer aldı. Dizi, kendini güzel bulmayan genç bir kadının hayatının bir kremle değişmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde Duygu Yetiş, Kenan Ece, Eda Özerkan ve Ayşen Gruda yer aldı.
2014’te Hadi İnşallah isimli filmde Kızıl karakterini canlandırdı. Film, tüm umutlarını kaybeden genç bir kadının hayatının aşkını bulmasıyla yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Büşra Pekin, Murat Boz, Aydan Taş, Müjde Uzman ve Cezmi Baskın yer aldı.
Kanal D’de yayınlanan başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı Hayat Şarkısı adlı televizyon dizisinde Melek’in en yakın arkadaşı olan Nilay karakterini canlandırdı.