Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen'den olay paylaşım!

Kanal D’nin sezona damga vuran dizilerinden Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen, yeni bölüm öncesi Instagram'dan merak uyandıran paylaşımda bulundu. Olayların hiç durulmadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin’in yaşadıklarını daha fazla kaldıramayarak Volkan’ı evden kovduğu görülürken, iyice çığırından çıktığı ve evde her şeyin birbirine girdiği sahnede Asya’nın ortaya çıkması ise çok şaşırtmıştı. Derin ve Volkan arasında çok çetin bir tartışmanın yaşandığı evdeki dağınıklıktan anlaşılıyor ama Asya’nın evde ne aradığı da bir başka muamma!

Her hafta yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına çeken ve heyecan dolu anlar yaşatan Sadakatsiz dizisinin bu hafta da çarpıcı gelişmelere sahne olacak.

Volkan ve Derin’in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor? Bu soruların yanıtını bu akşam alacağız ama merakı arttıran paylaşımı ile Melis Sezen de dikkat çekti.