Sadakatsiz dizisi oyuncuları isimleri ve karakterleri! Sadakatsiz konusu nedir, hangi diziden uyarlanmıştır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz, tanıtımlarıyla ekranın en çok merak edilen yapımı oldu. İşte “Sadakatsiz’’ dizisinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler;

ASYA ARSLAN ( Cansu Dere )

Anne ve babasını çok erken kaybetmiş, otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar mesafeli gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

VOLKAN ARSLAN ( Caner Cindoruk)

Kırk yaşında bir iç mimar. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

DERİN GÜÇLÜ (Melis Sezen)

Yirmi dört yaşında. Yurt dışında Moda Tasarımı’nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi .Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır ve hırslı bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

HALUK GÜÇLÜ (Burak Sergen)

Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ’da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül’e, kızı Derin’e ve oğlu Demir’e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı ve güçlü olmak için çalışan birisi. Geleneklerine bağlı.

DERYA SAMANLI (Özge Özder)

Sıcakkanlı bir enerjisi var. Boşboğazlık edebilenn, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.

MERT GELİK (Eren Vurdem)

Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Mert’e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert onun popülerliğini ve yüksek enerjisini hazmedemiyor. Asya’ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert’in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.

BAHAR GELİK ( Yeliz Kuvancı)

Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Mert ile evli. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan’ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Volkan’a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi. En büyük isteği bir bebek sahibi olmak.

SERAP ŞENLİK (Olcay Yusufoğlu)

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Volkan’ın asistanı. On sene kadar evli kalmış fakat şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasından boşanmış. Eski kocası Tarık’la olan çatışması hala bitmemiş olsa da şimdilerde hayatında birisi var. Kızına iyi bir hayat sağlamak, en büyük ihtiyacı…

NİL TETİK (Nazlı Bulum)

Yirmili yaşlarının ortalarında. Annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş. Babası görevdeyken babaannesiyle beraber yaşamış. Babası bir görev sırasında şehit olmuş, çok geçmeden babaannesi de vefat etmiş ve bu hayatta tek başına kalmış. Aynı Asya gibi. Nil’in en güçlü tarafı, yaralı insanları iyileştirmek için çabalaması.

GÖNÜL GÜÇLÜ (Gözde Seda Altuner)

Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte.

SELÇUK DAĞCI (Emir Taro Tekin)

Yirmili yaşlarının ortasında. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil’e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.

ALİ ARSLAN (Alp Akar)

On bir yaşında. Asya ve Volkan’ın oğlu. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR, HANGİ DİZİDEN UYURLANDI?

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinden uyarlanmıştır.