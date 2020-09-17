Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu..

Kanal D’nin, yeni dizisi “Sadakatsiz”in kadrosu belli oldu. Dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunun Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarlamasıyla kaleme alındığı “Sadakatsiz”in kadrosu belli oldu. Sadakatsiz için geri sayım başladı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.

Sadakatsiz ne zaman başlayacak?

Sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan Sadakatsiz Ekim ayında izleyici ile buluşacak.

Dizinin konusu nedir?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…