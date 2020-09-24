Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve konusu

Sadakatsiz dizisi fragmanı yayımlandı. BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı Sadakatsiz sizi oyuncuları ve konusu...

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ‘un başrolünde yer aldığı, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz dizisi konusu, oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Med Yapım ve Mednova'nın yapımcılığını üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da başlıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Bu mutlu evlilik Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenene kadar.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Cansu Dere,

Caner Cindoruk,

Melis Sezen,

Burak Sergen,

Özge Özder,

Eren Vurdem,

Yeliz Kuvancı,

Hikmet Körmükçü,

Olcay Yusufoğlu,

Nazlı Bulum,

Gözde Seda Altuner,

Emir Taro Tekin,

Alp Akar,

Mahmut Gökgöz,

Onur Berk Arslanoğlu,

Oktay Oy,

Gamze Büyükbaşoğlu,

Mutlunur Lafçı,