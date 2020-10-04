Sadakatsiz dizisi konusu ne? Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz dizisi yayın tarihi belli oldu!

Oyuncu kadrosu ve konusu ile tanıtımının yayınlandığı ilk günden dizi takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Peki, Sadakatsiz dizisi konusu ne? Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu...

Kanal D'nin yeni dizi si Sadakatsiz başlıyor. Yayınlanan ilk fragmanıyla televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeye başaran Sadakatsiz dizisi ilk bölüm için gün sayıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi konusu ne? Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu...

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk performanslarının yanı sıra uyumları ile de ekranın yeni çifti olmaya hazırlanıyor. Dizide aldatılan başarılı bir doktor hikayesi anlatılıyor. Büyük ihanetin ortaya çıktığı yemek sahnesi ile büyük ilgi gören Sadakatsiz "Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir" sloganıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada da yankı uyandırdı. Sadakatsiz" Çarşamba günü saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinin yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.

Cansu Dere - Asya Arslan

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir ’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Kırk yaşında. Malatya ’da doğmuş, ailesiyle Tekirdağ’a göç etmiş. Seneler evvel babasını kaybetmiş ve annesiyle baş başa kalmış. Yetim büyümek, geçim sıkıntısı yaşamak onu hırslandırmış. İstanbul 'un en iyi üniversitelerinden birinde, mimarlık bölümünde ailesinin çabaları ile okumuş. Bir gün yolu Asya ile kesişmiş ve bu kesişimden büyük bir aşk doğmuş. Asya’nın hamile kaldığını öğrenince, ondan ayrı bir hayat düşünemediği için ona evlenme teklifi etmiş ve Asya’yı memleketine, Tekirdağ’a getirmiş. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Çalışkan ama çok disiplinli değil. Merhamet duygusu gelişmiş. Sevdiği insanların derdini dert edinen birisi. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

Melis Sezen - Derin Güçlü

Yıldızı her projede daha da parlayan genç oyuncu Melis Sezen, tanıtımdaki performansı ile dikkat çekti; sosyal medyada çok konuşuldu. Sezen, dizide yurt dışında moda tasarımı okumuş, saygın bir ailenin kızı olarak ekrana gelecek. Sadakatiz’de Volkan’la (Caner Cindoruk) yaşadığı gizli aşk ortaya çıkınca, Volkan’ın eşi doktor Asya’nın (Cansu Dere) öfkesiyle tanışacak.

Melis Sezen'in hayat verdiği Derin Güçlü karakteri, yirmi dört yaşında. Tekirdağ’da doğmuş, büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı’nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi. Bir evin bir kızı olması, eski belediye başkanı şimdilerde güçlü bir iş adamı olan babasının civardaki herkes tarafından tanınması ve saygın bir aile olmaları, onun ruhunu sıkıştırıyor. Prenses gibi büyümüş. Erkek kardeşinden farklı olarak, ailesi Derin’in üzerine hep daha çok düşmüş. Ailesiyle mükemmel bir ilişkisi yok fakat varlıkları ona içten içe daima güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

Eren Vurdem - Mert Gelik

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Orta halli bir aileden geliyor. Tekirdağ’da bir üniversitede Ekonomi okumuş. Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Bahar ve Mert’in çocukları olmayınca, Bahar’ın bu konuyu artık anksiyete haline getirmesi, Mert’in Bahar’dan soğumasına neden olmuş. Mert’e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert bunu hazmedemiyor. Asya’ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert’in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Çocukluk yıllarında sevdalandığı Mert’le evlenmek onu dünyanın en mutlu insanı yapmış. Bahar ve Mert, evlendikten birkaç sene sonra çocuk sahibi olmak istemişler fakat çocukları olmuyor. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan’ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Fakat Mert’in Asya’yı fazla övdüğü zamanlarda bu “gıpta” duygusu, salt bir kıskançlığa dönüşüyor. Volkan’a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi.