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Sadakatsiz Derin'in kaybında şok gelişme! Bulunan sarışın kadın kim?
Kanal D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz', dün akşam 24. bölümüyle ekranlara geldi. Derin'in ortadan kaybolması herkesi şoke ederken; yapılan sorgular ve ortaya çıkan delillerle Asya ve Volkan, baş şüpheli haline geldi. Bunun Derin'in bir komplosu olduğunu düşünen izleyiciler ise konuyla ilgili birçok yorum yaparken; bulunan sarışın kadın cesedi kafaları karıştırdı.