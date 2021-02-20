Sadakatsiz'de sürpriz isim! Dengeleri altüst edecek!

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yayınlandığı her bölümler izleyici ekranlara bağlamayı başaran Sadakatsiz'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor. Daha önce yer aldığı yapımlarda romantik karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Sadakatsiz'de Asya'nın arkadaşı rolünde yer alacak. Ünlü oyuncu Cemal Hünal'in gelişi izleyici tarafından merakla bekleniyor. Issız Adam'daki ses getiren sahneleri ile tanınan ünlü oyuncu, akıllara Sadakatsiz'de benzer bir role sahip olabileceğini getiriyor. Peki, Sadakatsiz'de Cemal Hünal ne zaman geliyor? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz tekrarı ne zaman? İşte Sadakatsiz dizisi ile ilgili merak edilen tüm sorular...

Televizyon ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de heyecan dorukta. Dizinin gidişatı değişiyor. 2 haftadır dizinin başında yayınlanan cinayet görüntüleri merak konusu olmuştu. Dizinin yeni bölümleri için nefesler tutulurken Sadakatsiz’in oyun cu kadrosuna yeni biri isim katıldı. Cemal Hünal'ın dizide Asya'nın arkadaşını oynayacağı duyuruldu. Issız Adam filmiyle akıllarda kalan Hünal'ın Sadakatsiz'e Asya'ya aşık bir karakter olarak girip girmeyeceği ise merak konusu. Peki, Sadakatsiz'de Cemal Hünal ne zaman geliyor? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz tekrarı ne zaman? İşte Sadakatsiz dizisi ile ilgili merak edilen tüm sorular...

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ’a Melis Sezen’in eşlik ettiği, Çarşamba ekranına damga vuran dizisi Sadakatsiz’in oyuncu kadrosuna yeni biri isim katıldı. Başarılı oyuncu Cemal Hünal, Sinan Taşkıran karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DENGELERİ ALTÜST EDECEK!

Kanal D'nin karakter tanıtımında şu ifadelere yer verildi:

"Tıp Fakültesi’ni yarım bıraktıktan sonra iç sesini dinleyerek başarılı bir fotoğrafçı olan Sinan Taşkıran, Asya’nın üniversiteden beri görmediği bir arkadaşıdır. Sinan‘ın Tekirdağ ’a gelmesi ise tüm dengeleri altüst edecektir."

SADAKATSİZ TEKRARI NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yayınlanan son bölümünün tekrarı 21 Şubat Pazar günü, Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI! O GÖRÜNTÜLER DAMGA VURDU!

Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğrendi. Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir. Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SADAKATSİZ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 18. Bölümde Asya'nın dönüşüyle taşlar yerinden oynuyor. Asya’nın dönüşü ve Derin’e karşı kazandığı zafer, Derin’i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali’nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan’ı bambaşka sorunlar beklerken yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlıyor. Ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştiriyor.

Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor ve pişmanlığını itiraf ediyor. İkili arasında beklenmedik bir yakınlaşma oluyor. Derin'le evde yaşanan büyük kavgadan sonra kendini dışarı atan Volkan, şok bir hamle yapıyor. Yaptıklarından pişman olan ve Asya'yla yeniden birlikte olmak isteyen Volkan, söyledikleriyle şoke ediyor. Bu olanları şaşkınlıkla izleyen Asya ise dik duruşundan ödün vermiyor. Volkan bu uzaklığa daha fazla dayanamıyor ve Asya'ya doğru yaklaşıyor.

Volkan ve Derin birbirine giriyor. İkili arasında çıkan tartışma bir anda seslerin yükselmesiyle kavgaya dönüşüyor. Derin, Volkan'ın sürekli ortadan kaybolmasına ve onunla ilgilenmemesine tepki gösteriyor. Derin'in bu baskılarından çok sıkılan Volkan ise artık bu durumlardan çok sıkıldığını ve onu rahat bırakmasını söylüyor. Derin ve Volkan aşkı yerini büyük kavgalara ve gerginliklere bırakıyor.

DERİN, SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR!

Asya'yla konuştuktan sonra Volkan'ı kaybetme korkusu yaşayan Derin, sinirlerine hakim olamıyor. Volkan'ın eve geç gelmeleri, sürekli bir bahaneyle Asya'ya gitmelerinden sıkılan Derin, mutsuzluğunu daha fazla saklayamıyor ve annesinden yardım istiyor. Gönül, Derin'in yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalışıyor. Öfkeden deliye dönen Derin, düşündükçe sinirleri daha da bozuluyor ve krize giriyor. Volkan'la son zamanlarda üst üste yaşadıkları bu olaylar yüzünden kaybetme düşüncesi onu fazlasıyla yıpratıyor.

ASYA'NIN DÖNÜŞÜ MORALLERİ BOZDU!

Asya'nın gitmekten vazgeçmesi ve vakıftaki görevine de devam etmesi Gönül ve Derin'in canını sıkıyor. Tam da ondan tamamen kurtulduklarını düşünen anne -kızın karşılarında Asya'yı görünce yüzleri düşüyor. Onlar haricinde diğer vakıf üyeleri ise Asya'nın dönüşüne çok seviniyorlar. Asya, Derin'e açtığı savaşta hamlelerini yapmaya başlıyor. Bu dönüş ikili arasındaki gerilimin daha da artmasına sebep oluyor.

DERİN, ASYA'NIN SIRLARINI ORTAYA DÖKTÜ!

Asya'nın dönmesiyle daha da hırslanan Derin, bu defa başka bir yol deniyor. Asya'yı rezil etmek için onu geçmişinden vurmayı seçiyor. Vakıftaki toplantı sırasında Asya gider gitmez, arkasından konuşmaya başlıyor. Volkan'a hala takıntılı olduğunu, geçmişinde annesinin babasını öldürdüğünü ve intihar ettiğine kadar tüm sırlarını bir bir ortaya döküyor. Derin'in anlattıkları herkesi çok şaşırtıyor.

SELÇUK, BABASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Selçuk'un annesi yıllardır sakladığı sırrı sonunda açıkladı. Bunca zaman duyduğu vicdan azabıyla yaşayamayan ve oğlunun artık gerçekleri bilmesini isteyen Hicran, onu arıyor. Annesinden nefret eden Selçuk ise onu son bir kez dinlemeye karar veriyor ve yanına gidiyor. Hicran, Selçuk'un yalnız olmadığını ve babasının kim olduğunu açıklıyor. Babasının Haluk Güçlü olduğunu öğrenen Selçuk ise bunun da bir oyun olduğunu düşünüyor ve inanmakta güçlük çekiyor.

SELÇUK, HALUK'UN KARŞISINDA!

Annesinden duyduklarıyla birlikte soluğun Haluk'un yanında alan Volkan, yıllarca saklanan sırrı ortaya çıkarıyor. Haluk'a oğlunu bulduğunu söylüyor. Volkan'ı karşısında gören Haluk ise söylediklerini ciddiye almıyor ve onu kovuyor. Selçuk, annesi Hicran'ı ona hatırlatıyor ve Haluk'a oğlunun kendisi olduğunu söylüyor. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Haluk, bu durumu kabullenemiyor. Ancak artık Selçuk, daha güçlü olduğunu anlıyor ve Haluk'u bu sırla baş başa bırakarak oradan ayrılıyor.

VOLKAN'I BİTİREN HABER!

Volkan hakkında basında çıkan haberler , onun itibarını yerle bir ediyor. Volkan tekrar çöküş dönemine giriyor. Hayatındaki her şeyin kötü gittiği bir dönemde olan Volkan, son olarak çıkan bu haberlerle ne yapacağını bilemiyor. Gönül'le birlik olan ve şimdiye kadar yapılan haberlerin hayalet olduğunu bilen Volkan, yine Gönül'den yardım istiyor. Bu haberlerin nasıl çıktığını ve rezil olduğunu söylüyor.

OĞLUMU SANA HARCATMAM!

Ali'yi yanına alan Asya, bundan sonra Derin'e onu kandırmasına fırsat vermeyeceğini söylüyor. Ali'nin o evde yaşadıklarından sonra, Derin'in onu gönderme planlarını da öğrenen Asya, bir kez daha meydan okuyor. Asya'nın sözleriyle adeta bozguna uğrayan Derin, daha da hırslanıyor. Derin, Asya'yı anneliğinden ve Volkan'dan vurmaya çalışsa da onu bu şekilde üzemiyor ve Asya başı dik bir şekilde vakıftan ayrılıyor. İki kadın arasındaki savaş çok sert başlıyor!

SELÇUK, VOLKAN'LA DERTLEŞİYOR!

Babasının Haluk Güçlü olduğunu öğrenen Selçuk, onların etrafında daha sık olmaya başlıyor. Volkan'ı barda gören Selçuk ona yaklaşarak bir takım imalı sözler ediyor. Dalgın olan Volkan ise Selçuk'un sözlerini anlayamıyor. Selçuk, kendine yeni bir yol çiziyor.

DERYA, DOSTLARIYLA VEDALAŞIYOR!

Asya'nın gitme haberine içten içe sevinen Derya, hayallerine de bir adım yaklaşmıştır. Ancak tam her şey yoluna girdi derken Asya'nın dönüşü ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatır. Derya, olanlardan çok yorulur ve bir süre yurt dışına çıkmaya karar verir.

VOLKAN, ALİ'DEN ÖZÜR DİLİYOR!

Ali'nin annesinin yanına dönmesiyle Volkan büyük bir pişmanlık yaşıyor. Ali'ye attığı tokat sonrası evden ayrılan Volkan, yaptığı hataları gözden geçiriyor ve Asya'yı arayarak oğlunu görmek istediğini söylüyor. Ali ise annesine o evde istenmediğini ve onu yurt dışına gönderme planları yaptıklarını söylüyor. Bunları duyan Asya'nın öfkesi artıyor. Eve gelen Volkan, uyurken Ali'nin yanına giriyor ve ondan özür diliyor. Sonrasında ise Asya ondan olanların hesabını soruyor.

GÖNÜL, ASYA'YI TEHDİT ETTİ!

Gönül, Asya'yı tehdit etmek için onun evine kadar geliyor. Asya'nın Derin'e verdiği zarar karşısında sessiz kalmayacağını ve bu durumların intikamını alacağını ima ediyor. Gönül'ün bu tehditvari konuşmaları karşısında onu ciddiye almayan Asya ise evinden kovuyor. Asya ve Derin arasındaki savaşa dahil olan Gönül, kendi yöntemiyle ona göz dağı veriyor.