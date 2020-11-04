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Sadakatsiz'de şaşırtan intikam planı!

04 Kasım 2020 Çarşamba - 13:24 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 13:28

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 5. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Mert ve Asya herkesten habersiz buluşuyor.


BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsizdizisinin 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı. 
 
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümüne Asya ve Mert'in Volkan'dan intikam planı damga vuracak.
 

 
Sadakatsiz 5. bölümde neler olacak?
 
Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.
 

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