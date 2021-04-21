Sadakatsiz bugün var mı, yok mu? 21 Nisan bu akşam Sadakatsiz dizisi bitti mi, yeni bölüm neden yok?

Bugün Sadakatsiz yeni bölüm var mı, yok mu? Sadakatsiz dizisinde peş peşe gelen Koronavirüs haberlerinin ardından çekimler durdu. Dizinin oyuncuları Burak Sergen ve Alp Akar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Peki, Sadakatsiz bu akşam yok mu 21 Nisan? Sadakatsiz yeni bölüm bugün var mı yok mu?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolde olduğu Sadakatsiz dizi bu akşam 27. Bölümüyle ekranlara gelecekti, ancak sevilen dizinin setinde görülen Koronavirüs vakaları nedeniyle çekimler durdu. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu 21 Nisan?

BU AKŞAM SADAKATSİZ VAR MI?

Yaşanan gelişmelerin ardından Sadakatsiz dizisine 1 hafta ara verildi. Sadakatsiz 27. bölüm, 21 Nisan akşamı ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.