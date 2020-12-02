Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz bugün Kanal D yayın akışında neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz dizisinin bu akşam yayın akışında yer almaması üzerine dizinin hayranları ‘’Sadakatsiz bu akşam neden yok?’’ ‘’Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?’’ sorularını sormaya başladı. Dizi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Sadakatsiz neden yok? Reyting listelerini alt üst eden Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Ancak bu akşam Kanal D'nin yayın akışında Sadakatsiz'in yeni bölümü yer almıyor. Dizinin takipçileri arama motorlarına yönelerek Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Dizi tarafından yapılan açıklama şöyle;

Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere...?

SADAKATSİZ KONUSU

Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.