Sadakatsiz dizisinde art arda yaşanan Koronavirüs krizi sonrası çekimler durdu. Dizinin oyuncuları Burak Sergen ve Alp Akar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sadakatsiz bu hafta yok mu 21 Nisan? Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta var mı?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde yer aldığı Sadakatsiz dizinin 27. bölümünün 21 Nisan 2021 akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak sevilen dizinin setinde görülen Koronavirüs vakaları nedeniyle çekimler durdu. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Sadakatsiz bu hafta yok mu 21 Nisan?

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen ile çocuk oyuncu Alp Akar'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çekimler durdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sadakatsiz dizisine 1 hafta ara verildi. Sadakatsiz 27. bölüm, 21 Nisan akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.