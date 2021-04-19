Sadakatsiz bu hafta yayınlanacak mı? Açıklama geldi, dengeler değişti, Asya, Derin, Volkan...

Sadakatsiz 14 Nisan Çarşamba günü ekrana gelen 26. bölümde Derin'i kaçıran kişi bu sefer de Asya'yı kaçırmıştı. Selçuk ise yıllar sonra kavuştuğu annesinden bu kez sonsuza kadar ayrılmak zorunda kaldı. Dizide dengeler değişirken dizide Derin'in babası Haluk'u canlandıran Burak Sergen yoğun bakımda tedavi görüyor. Melis Sezen ve Alp Akar’ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Şimdi herkes yeni bölümün çarşamba akşamı yayınlanıp yayınmayacağını merak ediyordu açıklama geldi...