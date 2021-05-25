Sadakatsiz bu hafta var mı, bu akşam neden yok? Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz bu akşam var mı, bu hafta yok mu? Sadakatsiz dizi Kanal D ekranlarında yer alamaya devam ediliyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Kanal D’nin bu haftaki yayın akışında yer almıyor. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok?

Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta neden yok sorusu, yayın akışını gören dizi severler tarafından merakla sorgulanıyor. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizi bu hafta tekrar bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman, Sadakatsiz bu akşam neden yok?

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sadakatsiz’in bu akşam neden yayınlanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!