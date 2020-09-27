Sadakatsiz başlıyor!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!