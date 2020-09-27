Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
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Sadakatsiz başlıyor!
27 Eylül 2020 Pazar - 16:53 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 16:53
Kanal D’nin iddialı dizisi Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor.
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