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Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayında!

08 Aralık 2020 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 14:21

Yıllar sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kafasını karıştırmaya çalışıyor!


2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?
 
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

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sadakatsiz bölüm fragman
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