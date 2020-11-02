Sadakatsiz 4. bölüm ön izleme yayında!

Volkan'ın ihanetiyle bir anda dünyası başına yıkılan Asya, kendi içinde girdiği savaşta yorgun düşüyor.

Hayalleri yıkılan Asya, nasıl bir yol izleyecek? Bu savaştan galip çıkabilecek mi? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!