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Sadakatsiz 4. bölüm ön izleme yayında!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 13:06 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 13:06

Volkan'ın ihanetiyle bir anda dünyası başına yıkılan Asya, kendi içinde girdiği savaşta yorgun düşüyor.


Hayalleri yıkılan Asya, nasıl bir yol izleyecek? Bu savaştan galip çıkabilecek mi? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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sadakatsiz ön izleme bölüm
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