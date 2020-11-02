Hayalleri yıkılan Asya, nasıl bir yol izleyecek? Bu savaştan galip çıkabilecek mi? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
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Sadakatsiz 4. bölüm ön izleme yayında!
02 Kasım 2020 Pazartesi - 13:06 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 13:06
Volkan'ın ihanetiyle bir anda dünyası başına yıkılan Asya, kendi içinde girdiği savaşta yorgun düşüyor.
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