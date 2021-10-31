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Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı yayında!

31 Ekim 2021 Pazar - 13:42 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 13:42

Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor!


Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor!
 
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de

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sadakatsiz fragman asya aras derin
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