Sadakatsiz 3. Bölümde neler olacak? Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor! Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı izle…

Sadakatsiz reytingleri altı üst etmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyiciden tam not almayı başardı. Sadatsiz 3. Bölüm fragmanı arama motorlarından aranıyor, 3. Bölümde neler olacağı merak ediliyor. Sadakatsiz 3. Bölüm fragmanında Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor ve eşiyle Derin’in ilişkisinin 2 yıldır sürdüğünü öğreniyor. Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı…

Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'da Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Ekranlara geldiği ilk bölümden bu yana reytinglerdeki konumunu koruyan dizinin 3. bölüm fragmanında Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken eşiyle ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğünü öğreniyor.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Bu akşam ekrana gelecek olan 3. bölüm 2. fragmanı ise şu şekilde;

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SADAKATSİZ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor!

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.