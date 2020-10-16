Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınladı! Asya ne yapacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, son bölümde Volkan’la yüzleşmiş ancak Volkan aldatttığını itiraf etmemişti. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Volkan bir kez daha Asya'ya yakalanır. İşte Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı!

Kanal D'nin sevilen dizi si Sadakatsiz'de gerilim devam ediyor. Son bölümde Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, kocasının ihanetiyle sarsıldı. Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

SADAKATSİZ EN ÇOK KONUŞULAN 3 DİZİDEN BİRİ OLDU

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan “Sadakatsiz”, yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. Dizi, reytinglerde AB kategorisinde 8.49 izlenme oranı ve 21.18 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olurken; ABC1 kategorisinde 9.30 izlenme oranı ve 22.03 izlenme payı ile diğer rakiplerini geride bıraktı.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı. Sadakatsiz, dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT listesine de girdi. Yeni ekrana giren diziler arasında instagram ’da uluslararası platformda en çok konuşulan ilk 3 diziden biri oldu. KOCASININ SEVGİLİSİNE HAMİLELİK TESTİ YAPTI!

Son bölümde kocasının sevgilisine yaptığı test ile hamile olduğunu öğrenen Asya, kocasının gizli ilişkisini ortaya çıkarmak ister. Ancak neden kocasının yalan söylediğini anlayamaz. Kocası Volkan'ın itiraf etmemesi ise onu deli eder. Volkan ise, gizli ilişkisini bitiremez.

VOLKAN YASAK AŞKI SONUNA KADAR GİZLİYOR!

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor! Peki, Asya ne yapacak? İşte Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 2. BÖLÜMÜ