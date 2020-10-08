Sadakatsiz 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 2. yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor!

Sadakatsiz 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranların dün akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi izleyiciden tam not aldı. Sadakatsiz dizisinin 1.bölümünde Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini bulan ve etrafındaki herkesin onu kandırdığını gören Asya’nın 2. Bölüme neler yaşayacağı merak edilmeye başlandı. Sadakatsiz 2.bölüm fragmanında Olan biteni anlayan Asla, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz. Peki; Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu? İşte Sadakatsiz 2. yeni bölüm fragmanı…

Sadakatsiz dizisinin 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Melis Sezen'in de eşlik ettiği Sadakatsiz 2.bölüm fragmanında, Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalıştığı görülüyor. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un uyarladığı Sadakatsiz 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Sadakatsiz 1. bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor!

Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SADAKATSİZ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.